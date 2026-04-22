  • Samsunspor'dan Atilla Karaoğlan atamasına tepki! ''Kabul edilemez''
Samsunspor'dan Atilla Karaoğlan atamasına tepki! ''Kabul edilemez''

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanacak maça Atilla Karaoğlan'ın atanmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada 'Atilla Karaoğlan'ın, Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasına yeniden atanmasını kabul edilemez buluyoruz.' ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 17:29
Samsunspor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde perşembe günü Trabzonspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmaya Atilla Karaoğlan'ın atanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Samsunspor Kulubü, Türkiye Futbol federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'ndan, hakemin değiştirilmesini talep etti.

İşte Samsunspor'un açıklaması:

"Daha iki hafta önce Çaykur Rizespor ile oynadığımız karşılaşmada, Teknik Direktörümüz Thorsten Fink'e tartışmalı bir kararla gösterdiği kırmızı kart sonrası 3 maç ceza almasına neden olan hakem Atilla Karaoğlan'ın, Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasına yeniden atanmasını kabul edilemez buluyoruz.

Teknik Direktörümüzün cezası henüz devam ederken, bu karara sebep olan hakemin sahada görev alacak olması futbolun adalet duygusuyla bağdaşmamaktadır.

Geniş bir hakem havuzu bulunmasına rağmen, böylesine kritik bir karşılaşma öncesinde aynı ismin tekrar maçımızda görevlendirilmesini doğru bulmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun, hatalı olduğunu düşündüğümüz bu kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz.

Kulübümüz, Türk futbolunda daima adalet ve eşitlik ilkesine sahip çıkmakta olup, futbolumuzu yönetenlerin de bu hassasiyetimizi anlamalarını beklemekteyiz."

