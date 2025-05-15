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Spor

Samsunspor'dan Avrupa açıklaması: Bir hayal daha gerçeğe döndü

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından Avrupa kupalarına katılması resmileşen Samsunspor bir paylaşımda bulundu.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 00:11 - Güncelleme:
Samsunspor'dan Avrupa açıklaması: Bir hayal daha gerçeğe döndü
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, Avrupa kupalarına katılma hayalinin gerçekleştiğini bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten "Bir hayal daha gerçeğe döndü: Samsunspor Avrupa'da!" başlığıyla yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti. Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi... Hangi yol olursa olsun artık sahne Avrupa...Şehrimiz, taraftarlarımız ve başkanımız Yüksel Yıldırım'ın vizyonu sayesinde o büyük hayal gerçek oldu. Direndik, inandık ve başardık. Ve şimdi Avrupa yolculuğumuz başlıyor. Samsunspor tarihine altın harflerle kazınacak bu anı birlikte kutluyoruz."

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