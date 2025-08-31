Samsunspor, Trabzonspor maçı öncesi çıkan olaylarda bir taraftarının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Samsunspor'umuzu desteklemek amacıyla deplasman yoluna çıkan taraftar grubumuza yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan elim olayda bir taraftarımız hayatını kaybederken, bir taraftarımız da yaralanmıştır. Vefat eden taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyor; yaralı taraftarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Bu menfur saldırının sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

DÜZELTME GELDİ

Samsunspor durumla ilgili başka bir açıklama yayımladı ve durum hakkında düzeltme paylaştı.

İşte açıklama:

Daha önce paylaştığımız bilgilendirmeyi düzeltmek isteriz. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığımız bilgiye göre taraftarımızın tedavisi devam etmekte olup, durumunun ciddi ve ağır olduğu öğrenilmiştir

BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Samsunspor konu ile ilgili bir açıklama daha yaptı

İşte o açıklama:

Resmi makamlardan ve taraftarlarımızdan alınan bilgiler doğrultusunda, yaşanan menfur saldırının Trabzonspor ile oynayacağımız müsabaka ve barış ile dostluk içinde yürüttüğümüz rekabetle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını önemle belirtiriz.