Spor

Samsunspor'dan Coulibaly için açıklama! Tedavisi devam ediyor

Süper Lig ekibi Samsunspor'un formasını terleten Fransız oyuncu Tanguy Coulibaly, tedavi sürecinin planlı bir şekilde ilerlediğini açıkladı.

AA16 Aralık 2025 Salı 14:45 - Güncelleme:
Samsunspor'dan Coulibaly için açıklama! Tedavisi devam ediyor
Samsunspor, sakatlığı bulunan Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly'nin tedavi sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Coulibaly'nin sol diz iç yan bağında yırtık tespit edildiği ve bu sakatlık için öngörülen iyileşme süresinin 8 ila 10 hafta olduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık ekibimizin değerlendirmeleri doğrultusunda, Tanguy Coulibaly'nin hazır olması halinde takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Kamuoyunda yer alan, oyuncumuzun yeniden sakatlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly, 23 Ekim Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanan Dinamo Kiev müsabakasında sakatlanmıştı.

