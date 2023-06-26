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Spor

Samsunspor'dan Fabio Borini atağı

Fabio Borini'nin menajerler tarafından Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor'a önerildiği belirtildi.

Fanatik26 Haziran 2023 Pazartesi 09:23 - Güncelleme:
Samsunspor'dan Fabio Borini atağı
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Karagümrük'te müthiş bir performans sergileyen ve çıktığı 30 lig maçında 20 gol, 9 asistlik performans gösteren Fabio Borini, boşa çıkmıştı.

İstanbul ekibiyle sözleşmesi biten 32 yaşındaki yıldızın yeni rotası hâlâ belli olmadı. Türkiye'de kalmayı düşünen Borini'nin adı daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılmıştı. Ancak 3 büyük kulübün şu anda Borini için net bir hamlesi yok.

Başarılı hücumcunun menajerler tarafından Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor'a önerildiği belirtildi. Samsun'un yanı sıra önümüzdeki yıl Konferans Ligi'nde mücadele eden Adana Demirspor'a da Borini teklif edildi.

'GEREKENİ YAPACAĞIM'

Oyuncunun maaş beklentisinin yüksek olduğu öğrenilirken, yıldız futbolcuyu herhangi bir Anadolu kulübü renklerine bağlayabilirse yaz transferinin tartışmasız en büyük bombalarından birini patlatacak.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım yaptığı son açıklamada, "İyi transferler yapacağız. Samsunspor kalıcı olacak ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.

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