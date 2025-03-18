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Spor

Samsunspor açıkladı! Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvurdular

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili TFF'ye başvuru yaptıklarını söyledi.

AA18 Mart 2025 Salı 20:12 - Güncelleme:
Samsunspor açıkladı! Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvurdular
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Reeder Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, "Oyuncumuz Marc Bola'ya bazı Fenerbahçeli oyuncuların saldırısı kameralar ile tespit edilmiştir. Kulüp olarak bu tür hadiselerin yaşanmaması ve bu saldırıyı gerçekleştiren futbolcuların cezalandırılması için TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık." dedi.

Bilen, AA muhabirine, Avrupa Ligi hedefleri doğrultusunda 16 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe karşısına puan veya puanlar almak çıktıklarını ve oyuncularının iyi bir performans göstererek sahadan 1 puanla ayrıldıklarını hatırlattı.

Hakemin son düdüğü ile birlikte oyuncuları Marc Bola'ya Fenerbahçeli oyuncuların saldırıda bulunduğunu öne süren Bilen, "Oyuncumuz Marc Bola'ya bazı Fenerbahçeli oyuncuların saldırısı kameralar ile tespit edilmiştir. Kulüp olarak bu tür hadiselerin yaşanmaması ve bu saldırıyı gerçekleştiren futbolcuların cezalandırılması için TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. İnancımız TFF'nin hakkaniyetli davranarak bu oyunculara ceza vermesidir. Biz de bu konunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola, tartışma yaşadı.

İki takım futbolcuları araya girdi ve tartışmanın büyümesine engel oldu.

Tartışmanın ardından güvenlik güçleri de sahaya girdi ve önlem aldı.

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