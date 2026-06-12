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Spor

Samsunspor'dan forvete takviye!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, SV Wehen Wiesbaden'de forma giyen Fatih Kaya'yı transfer ettiğini açıkladı.

AA12 Haziran 2026 Cuma 18:35 - Güncelleme:
Samsunspor'dan forvete takviye!
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Samsunspor, 26 yaşındaki forvet Fatih Kaya'yı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fatih Kaya ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Futbolcunun kariyeri hakkında bilgi verilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Fatih Kaya, TSV Klein-Linden, VfB Gießen ve Mainz 05 altyapılarında forma giydikten sonra FC Ingolstadt'a transfer oldu. Profesyonel kariyerindeki yükselişini FC Ingolstadt formasıyla gerçekleştiren başarılı oyuncu, ardından Belçika ekibi VV St. Truiden ve Almanya temsilcisi SV Wehen Wiesbaden'de görev yaptı. Geride kalan sezonda SV Wehen Wiesbaden formasıyla 41 resmi karşılaşmada 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Fatih Kaya, takımının hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri oldu."

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