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Spor

Samsunspor'dan golcü transferi! 3 yıllık sözleşme imzaladı

Samsunspor, son olarak Hacettepe Spor forması giyen 20 yaşındaki golcü Sarp Ekinci'yi kadrosuna kattı.

IHA9 Ağustos 2022 Salı 17:22 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, yaz transfer sezonun 17. transferini hücum hattına yaptı. Kırmızı-beyazlılar, 20 yaşındaki forvet Sarp Ekinci ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Karadeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hacettepe Spor forması giyen 20 yaşındaki forvet oyuncusu Sarp Ekinci ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. İstanbul'da düzenlenen imza töreninde Futbol Gelişim Direktörümüz Batu Kaplan da yer aldı" ifadeleri kullanıldı.

Sarp Ekinci geçen yıl 2. Lig'de 30 maçta 5 gol atma becerisi gösterdi.

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