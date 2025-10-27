Samsunspor'dan hakem iddialarına tepki: Türk futbolunun en temel dayanağı adalettir

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türk futbolunun en temel dayanağı adalettir. Sahada ter döken futbolcuların, emek veren teknik ekiplerin ve tribünlerde inançla destek veren milyonların tek beklentisi, adil bir rekabet ortamıdır. Bu nedenle gündeme gelen iddialar, yalnızca sporun değil, toplumun vicdanını da derinden yaralamaktadır. Samsunspor olarak futbolun temiz, dürüst ve şeffaf bir zeminde oynanması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuyu tüm boyutlarıyla ele almasını, gerekli soruşturmayı gecikmeden başlatmasını ve kamuoyunu eksiksiz bir şekilde bilgilendirmesini bekliyoruz. Kulübümüz, Türk futbolunun itibarını korumak, adaleti tesis etmek ve her türlü şaibenin önüne geçmek adına sürecin kararlı bir şekilde takipçisi olacaktır" ifadelerine yer verildi.