Samsunspor'dan hakem kararlarına sert tepki!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Kayserispor maçında yaşanan hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Karadeniz ekibi, iki penaltı pozisyonunun göz ardı edildiğini belirterek TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nu daha dikkatli olmaya davet etti.

İşte Samsunspor'un açıklaması:

"Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında evimizde oynadığımız Kayserispor müsabakasında, futbol kamuoyunun gözü önünde yaşanan ve maçın kaderini doğrudan etkileyen iki net hakem hatasına şahitlik ettik.

Birincisi, futbolcumuz Celil Yüksel'e ceza sahası içerisinde yapılan müdahale, futbolun temel kuralları gereği tartışmasız bir penaltı olmasına rağmen ne orta hakem ne de VAR tarafından karşılık bulamamıştır.

İkincisi ise, müsabakanın son dakikasında futbolcumuz Marius Mouandilmadji'ye ceza sahası içerisinde arkadan yapılan açık itme müdahalesinin görmezden gelinmesidir. Söz konusu pozisyon yalnızca açık bir penaltı olmanın ötesinde, rakip oyuncunun bariz gol şansını engellemesi sebebiyle kırmızı kartla cezalandırılması gereken bir ihlaldir. Ancak ne yazık ki bu pozisyon da değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Müsabakanın bu iki kritik anında yaşanan bariz hataların görmezden gelinmesi; sahadaki alın terinin, verilen emeğin ve adil yönetim ilkesinin ağır şekilde zedelenmesine neden olmuştur.

Türk futbolunun marka değerini yükseltmek ve güven ortamını tesis etmek ancak sahadaki kararların adalet duygusunu yaralamamasıyla mümkündür.

Samsunspor olarak hakem hatalarının oyunun önüne geçtiği bir futbol iklimini asla kabul etmiyoruz.

Sezon boyunca aleyhimize tekrarlanan bu tür fahiş hataların son bulması en büyük beklentimizdir.

Başta Merkez Hakem Kurulu olmak üzere TFF'nin tüm ilgili kurumlarını, kalan haftalarda çok daha dikkatli, hassas ve tarafsız davranmaya davet ediyoruz.

Taraftarımızın ve camiamızın hakkını her platformda savunmaya, adaletsizliğin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Samsunspor Futbol Kulübü"