Spor

Samsunspor'dan maç sonu açıklaması: Penaltımız verilmemiştir

Süper Lig'de Galatasaray maçının ardından Samsunspor bir açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp, son dakikalardaki pozisyon için “Penaltımız verilmemiştir” ifadelerini kullandı.

5 Aralık 2025 Cuma 23:31
Samsunspor'dan maç sonu açıklaması: Penaltımız verilmemiştir
Samsunspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 yenildikleri maçtaki hakem kararına tepki gösterdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçın son bölümünde lehlerine penaltı kararı verilmediği ileri sürülerek, şöyle denildi:

"Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen her fırsatta müsabaka hakemlerinin vahim kararlarıyla karşı karşıya kalmaktayız. Kulübümüzün ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına rağmen müsabaka hakemlerinin kendilerini ve kararlarını düzeltmediği; aksine her müsabakada bir öncekine göre çok daha kötü kararlar verdiği görülmektedir. Bu geceki müsabakanın son dakikalarında açık bir şekilde penaltımız verilmemiştir. Pozisyon görmezden gelinmiştir. Topun rakip takım futbolcusuna temas ettiği yok sayılmıştır. Sürekli takımımız aleyhine verilen tek taraflı kararlar bu gece artık arşa çıkmıştır. Türk futbolundan bu denli kötü kararların ve bu kararları verenlerin acilen temizlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ülkemizin değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir."

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları gereği yapılmaya davet edilerek, "Bu gece açık bir şekilde penaltı kuralı uygulanmamıştır. Bunu da tarihe not edin." ifadeleri kullanıldı.

