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Spor

Samsunspor'dan maç sonu hakem tepkisi

Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Samsunspor, maçın ardından yaptığı paylaşımla maçın hakemine tepki gösterdi.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 21:28 - Güncelleme:
Samsunspor'dan maç sonu hakem tepkisi
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Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Samsunspor, maçın ardından yaptığı paylaşımla maçın hakemine tepki gösterdi.

Maç sonu paylaşımında maçta kırmızı kart gören oyuncuları Ricky van Drongelen'in hakeme olan itirazını kullanan Samsunspor'un paylaşımı, taraftarları tarafından ilgi gördü.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş maçının 64. dakikasında Samsunspor 10 kişi kalmıştı. Ricky van Drongelen, Ciro Immobile'ye ceza alanı önünde yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görüp ve oyun dışında kalmıştı. Ricky van Drongelen kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmüştü.

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