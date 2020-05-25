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Spor

Samsunspor'dan motive edici bayram mesajı

Yılport Samsunspor, takımın motivasyonunu artırmak için, ligde Manisa Futbol Kulübü'nü 3-1 yendikleri maç öncesi futbolcuların ailelerinden gönderilen görüntüleri yayınlayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

DHA25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:06 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:06
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TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’taki 23’üncü hafta maçında deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşan Yılport Samsunspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekipte futbolcuların bu karşılaşma öncesi ailelerinden gelen mesajları içeren video ile motive edildikleri ortaya çıktı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve ekibinin de desteğiyle oyuncuların ailelerinden toplanan görüntüler; otelde yapılan maç toplantısında futbolculara izletildi. İzledikleri görüntüler karşısında duygulanan ve motive olan futbolcular 3 puana ulaştı.

Samsunspor Kulübü görüntüleri "#SezonSonuBayram" etiketiyle resmi sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımda; "Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde geçirilen bayram için ‘Aile olmanın verdiği güç ile her engeli aştık, bu günleri de aşacağız. Bu bayram kimilerimiz ailelerimizden uzak kalacağız, el öpemeyecek, sımsıkı sarılamayacağız. Aile olmanın verdiği güç ile her engeli aştık, bu günleri de aşacağız. Biliyoruz ki #SezonSonuBayram" ifadeleri kullanıldı.

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