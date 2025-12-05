Süper Lig'de Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın son anlarında ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonun ardından Samsunspor penaltı bekledi.
Emre Kılınç'ın ortasında top Kazımcan Karataş'a çarptı. Samsunsporlu oyuncular topun Kazımcan'ın eline çarptığı yönünde itirazda bulundu. 2 dakika boyunca VAR hakemi Onur Özütoprak'ın incelemesi beklendi.
Sonrasında hakem Mehmet Türkmen, oyunun aut atışıyla başlamasını istedi. Bu karar sonrası Samsunspor tepki gösterdi.
(Fotoğraflar: beIN Sports)