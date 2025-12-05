İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5387
  • EURO
    49,565
  • ALTIN
    5750.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'dan penaltı beklentisi! Tartışmalı pozisyon gündem oldu
Spor

Samsunspor'dan penaltı beklentisi! Tartışmalı pozisyon gündem oldu

Galatasaray–Samsunspor maçının son dakikalarında ceza sahasında yaşanan elle oynama tartışması sonrası kırmızı-beyazlı ekip pozisyona penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından devam kararı çıkması Samsunspor cephesinde tepkiye yol açtı.

HABER MERKEZİ5 Aralık 2025 Cuma 22:53 - Güncelleme:
Samsunspor'dan penaltı beklentisi! Tartışmalı pozisyon gündem oldu
ABONE OL

Süper Lig'de Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın son anlarında ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonun ardından Samsunspor penaltı bekledi.

Emre Kılınç'ın ortasında top Kazımcan Karataş'a çarptı. Samsunsporlu oyuncular topun Kazımcan'ın eline çarptığı yönünde itirazda bulundu. 2 dakika boyunca VAR hakemi Onur Özütoprak'ın incelemesi beklendi.

Sonrasında hakem Mehmet Türkmen, oyunun aut atışıyla başlamasını istedi. Bu karar sonrası Samsunspor tepki gösterdi.

(Fotoğraflar: beIN Sports)

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.