İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,888
  • EURO
    47,8083
  • ALTIN
    4398.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'dan play-off öncesi 4 transfer
Spor

Samsunspor'dan play-off öncesi 4 transfer

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi play-off maçı öncesinde 4 yeni transfere imza atacaklarını söyledi.

IHA15 Ağustos 2025 Cuma 10:49 - Güncelleme:
Samsunspor'dan play-off öncesi 4 transfer
ABONE OL

UEFA'ya kadro listesi göndermeye kısa bir süre kala kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Hadi bakalım, kabul edin artık. Hiçbiriniz bunu beklemiyordu. 4 tane yeni oyuncu ile imza atacağız inşallah. Bilin bakalım Atatürk armalı kırmızı-beyazlı formayı kimler giyecek?" dedi.

Panathinaikos eşleşmesi hakkında da konuşan Başkan Yıldırım, "Futbolun dili barış, kalbi kardeşliktir. 19 Mayıs'ın şehri Samsun'dan Atina'ya dostluk köprüsü kurmaya gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh. Bizim Samsunspor'un söylemiyle de: Sahada rekabet, tribünde dostluk" diye konuştu.

Öte yandan Samsunspor'un transfer döneminde kaleci Noel Törnqvist, orta saha Eyüp Aydın, ofansif oyun kurucu Afonso Sousa, kanat forvet Vaclav Cerny, santrafor Simon Banza, stoper Toni Borevkovic, forvet Silas Katompa-Mvumpa, santrafor Kelechi Iheanacho, kanat Denis Suarez ve orta saha Salih Uçan ile adı geçmişti. Sözleşme imzalanacak 4 ismin bu isimler arasından olabileceği belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Hatay'da feci kaza kamerada: Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.