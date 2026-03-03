Samsunspor'dan sakatlık açıklaması

Samsunspor, Gaziantep FK maçında sakatlanan Jaures Assoumou'nun durumuna dair bir açıklama yaptı.

Karadeniz ekibi, Assoumou'nun sağ diz iç yan bağında evre 3 yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Samsunspor, bu hafta ligde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Assoumou'nun, bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Samsunspor'un açıklaması şu şekilde:

"01.03.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Jaurès Assoumou'nun yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) evre 3 yaralanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Jaurès Assoumou'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz."