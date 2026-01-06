İSTANBUL 18°C / 12°C
  Samsunspor'dan sakatlık açıklaması! Rick van Drongelen Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı
Spor

Samsunspor'dan sakatlık açıklaması! Rick van Drongelen Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Samsunspor, antrenmanda sakatlanan Rick van Drongelen'in Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı. İşte detaylar...

6 Ocak 2026 Salı 11:38
Samsunspor'dan sakatlık açıklaması! Rick van Drongelen Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı
Turkcell Süper Kupa Finalinde saat 20:30'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Samsunspor, sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilen Rick van Drongelen'in kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

Samsunspor'un açıklamasında,

"Profesyonel futbolcumuz Rick van Drongelen, 05.01.2026 tarihinde TFF Süper Kupa Yarı Final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissetmiştir.

Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda (Adduktor Longus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir.

Rick van Drongelen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

