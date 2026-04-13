Spor

Samsunspor'dan son dakika zaferi! Eyüpspor'u 2-1 yendi

Samsunspor, Eyüpspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Konuk ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 22:09 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Samsunspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Marius Mouandilmadji ile 90+4. dakikada Afonso Sousa kaydetti.

Eyüpspor'un tek golünü ise 45+2. dakikada penaltıdan Metehan Altunbaş kaydetti.

Mücadelenin 61. dakikasında Eyüpspor forması giyen Denis Radu kırmızı kart gördü.

Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor'un Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 39'a yükseltti. Eyüpspor, 22 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki maçında Samsunspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Eyüpspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

