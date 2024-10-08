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Spor

Samsunspor'dan Süper Lig rekoru

Samsunspor kurulduğu tarihten bugüne kadar Süper Lig'de oynadığı 19 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. 2024-2025 Süper Lig sezonunda 8 maçın 6'sını kazanan kırmızı-beyazlı ekip, 36 yıl sonra kendi rekorunu kırdı.

DHA8 Ekim 2024 Salı 17:47 - Güncelleme:
Samsunspor'dan Süper Lig rekoru
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Samsunspor, günümüzde Süper Lig olarak adlandırılan ancak 1962-1963 sezonundan, 2001-2002 sezonuna kadar 'Türkiye 1'inci Futbol Ligi' olarak bilinen Türkiye'nin en yüksel futbol ligine ilk olarak 1969-1970 sezonunda katılım sağladı. 1987-1988 sezonunda ise ilk 8 maçında 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 17 puan toplayan Samsunspor, daha sonra Süper Lig'de yaşadığı inişli çıkışlı dönemlerinden dolayı bu rekoru egale edemedi. 2024-2025 sezonu öncesinde transfer yasağı alan Samsunspor, Alman Teknik Direktör Thomas Reis ile ilk 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak toplamda 18 puan ile 36 yıl aradan sonra kendi Süper Lig rekorunu kırdı.

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