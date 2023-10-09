İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2023 Pazartesi / 25 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7035
  • EURO
    29,2033
  • ALTIN
    1646.78
  • BIST100
    8344.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'dan tarihinin en kötü lig başlangıcı
Spor

Samsunspor'dan tarihinin en kötü lig başlangıcı

11 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e dönen Samsunspor tarihinin en kötü lig başlangıcını yaptı ve ilk 7 haftada yalnızca 1 puan topladı.

IHA9 Ekim 2023 Pazartesi 14:57 - Güncelleme:
Samsunspor'dan tarihinin en kötü lig başlangıcı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'e 11 yıl aranın ardından yükselen Samsunspor, toplam 30 yıl mücadele ettiği ligde ilk 7 hafta itibarıyla en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Trendyol Süper Lig'de son sırada bulunan Samsunspor, oynadığı 7 maçta 1 puan toplayabildi. Rakip filelere 5 gol atan kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 14 gol gördü. Samsun temsilcisi, bu kötü başlangıç ile 1991-1992 ve 1996-1997 sezonunda ilk 7 haftada 2 puan toplanan 'en kötü sezon başlangıcı' istatistiğini de geride bıraktı. Toplam 30 yıl Süper Lig'de mücadele eden Samsunspor, tarihinin en kötü başlangıcını bu sezon yapmış oldu.

Samsunspor'un, Süper Lig'deki ilk 7 hafta puanları

Samsunspor ilk kez Süper Lig'de mücadele ettiği 1969-1970 sezonunda ilk 7 haftada 12 puan toplamıştı.

Kırmızı-beyazlılar, daha sonra Süper Lig'de oynadığı sezonlarda ilk 7 haftada topladığı puanlar ise şöyle:

1970-1971 7 puan

1971-1972 8 puan

1972-1973 9 puan

1973-1974 10 puan

1974-1975 11 puan

1976-1977 6 puan

1977-1978 7 puan

1978-1979 8 puan

1985-1986 11 puan

1986-1987 17 puan (en iyi sezon başlangıcı)

1987-1988 5 puan

1988-1989 8 puan

1989-1990 10 puan

1991-1992 2 puan

1993-1994 12 puan

1994-1995 9 puan

1995-1996 10 puan

1996-1997 14 puan

1997-1998 8 puan

1998-1999 2 puan

1999-2000 7 puan

2000-2001 11 puan

2001-2002 8 puan

2002-2003 11 puan

2003-2004 7 puan

2004-2005 8 puan

2005-2006 5 puan

2011-2012 6 puan

MİTROVİC İLE İLK 7 HAFTADA 17 PUAN TOPLANMIŞTI

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'deki ilk 7 haftalar neticesinde en yüksek puanını 1986-1987 sezonunda Sırp Teknik Direktör Mirolad Mitrovic yönetiminde almıştı. Samsunspor, o dönem ilk 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan toplamıştı. Kırmızı-beyazlılar, sezon sonu ligi üçüncü sırada bitirirken, şampiyon Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalmıştı. Karadeniz temsilcisi, bu sezona kadar en kötü sezon başlangıcını ise Teknik Direktör Mehmet Ali Çınar idaresindeki 1991-1992 ve 1998-1999 sezonlarında 2 puan toplayarak yapmıştı.

Yıllar sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor, bu sezon ilk 7 maçta gösterdiği performans ile ligdeki tüm zamanların en kötü başlangıcına imza atmış oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.