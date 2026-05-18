Samsunspor'dan TFF'ye Okan Kocuk tepkisi!

Samsunspor, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası için açıkladığı geniş aday kadroda kaleci Okan Kocuk'un yer almamasına tepki gösterdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonunda başarılı bir performans sergileyen ve UEFA Konferans Ligi'nde en fazla maçta kalesini gole kapatan kaleciler arasında yer alan Okan Kocuk'un kadroya dahil edilmemesinin "şaşkınlıkla karşılandığı" ifade edildi.

Açıklamada, Okan Kocuk'un istikrarlı performansına dikkat çekilerek, milli takım kadrosunda yer almamasının futbol kamuoyunda da soru işaretleri oluşturduğu vurgulandı. Samsunspor, oyuncularına güven duyduklarını belirterek, "Ortaya koyduğu performans ve duruş, er ya da geç hak ettiği değeri görecektir" ifadelerine yer verdi.

Kulüp açıklaması, "Çalışmaya, üretmeye ve gelişmeye devam" mesajıyla sona erdi.

İşte Samsunspor'un açıklaması:

"A Millî Takımımızın açıklanan geniş aday kadrosunda, kalecimiz Okan Kocuk'un yer almamasını şaşkınlıkla karşılamış bulunuyoruz.

2025-2026 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansın yanı sıra, UEFA Konferans Ligi'nde en çok maçta kalesini gole kapatan (clean sheet) kaleci istatistiğine ulaşan sporcumuz Okan'ın, Milli Takım aday kadrosunda değerlendirilmemesi futbol kamuoyunda da soru işaretleri oluşturmuştur.

Ancak inanıyoruz ki ortaya koyduğu performans ve duruş, er ya da geç hak ettiği değeri görecektir.

Çalışmaya, üretmeye ve gelişmeye devam...

Samsunspor Futbol Kulübü"