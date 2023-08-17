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Spor

Samsunspor'dan Umut Meraş hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sol bek transferi için harekete geçti. Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş forması giyen Umut Meraş için transfer teklifinde bulundu.

17 Ağustos 2023 Perşembe 01:07 - Güncelleme:
Samsunspor'dan Umut Meraş hamlesi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Umut Meraş için harekete geçti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Deniz Türüç transferi için adı geçen 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasını istemiyor. Güneş, Neftçi Bakü karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, "Deniz Türüç ise milli takıma aldığım ve beğendim bir oyuncu. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Zannediyorum RAMS Başakşehir'in bir talebi var. Umut Meraş'ı da bırakmayı düşünmüyorum. Gitmesini istemiyorum. Gitmek isterse o zaman değerlendiririz." sözlerini kullandı.

2021 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen Umut Meraş'ın siyah-beyazlılar ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Umut Meraş, Beşiktaş forması altında 48 maçta sahaya çıktı.

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