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Spor

Samsunsporlu Carlo Holse, Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın evinde Adana Demirspor'u konuk edecek olan Samsunspor'da, takımın önemli isimlerinden Carlo Holse, cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
Samsunsporlu Carlo Holse, Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda, saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde çıktığı 25 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibi, ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'u yenerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Sezonun ilk yarısındaki iki takım arasındaki karşılaşmayı kırmızı-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı.

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA, CARLO HOLSE İSE CEZALI

Samsunspor'da Adana Demirspor maçı öncesinde iki oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Celil Yüksel ve Arbnor Muja yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Karadeniz ekibinde sarı kart cezalı Carlo Holse dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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