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Spor

Samsunsporlu Emre Kılınç ameliyat oldu

Samsunspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısında sağ el ikinci parmak tarak kemiği (metakarp) kırılan Emre Kılınç, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdi.

IHA27 Ocak 2025 Pazartesi 16:04 - Güncelleme:
Samsunsporlu Emre Kılınç ameliyat oldu
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Samsunspor'un orta saha oyuncusu Emre Kılınç, sağ el ikinci parmak tarak kemiğindeki (metakarp) kırık nedeniyle VM Medical Park Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Atakan Telatar tarafından ameliyat edildi.

"Başarılı bir operasyon geçirdi"

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Atakan Telatar, "Sağ el 2. metakarp kemiğinde oluşan parçalı kırık, cerrahi müdahale ile düzeltildi ve stabiliteyi sağlamak amacıyla plak tespiti yapıldı. Operasyon sorunsuz geçti ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Hastamız düzenli aralıklarla kontrol edilecek ve en kısa sürede günlük yaşamına dönmesi için gerekli destek sağlanacaktır" dedi.

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