Spor

Samsunspor'u Süper Lig'de Holse'nin Avrupa'da Musaba'nın golleri taşıyor

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile sahasında 1-1 kalan Samsunspor'un karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Danimarkalı futbolcu Carlo Holse, ilk 10 haftaya damga vuran isim oldu.

AA28 Ekim 2025 Salı 12:36 - Güncelleme:
Samsunspor'u Süper Lig'de Holse'nin Avrupa'da Musaba'nın golleri taşıyor
Ligin geride kalan 10 haftasında 14 gol atan Karadeniz ekibinde Carlo Holse, 5 kez rakip takımların filelerini havalandırdı.

Son 2 haftada Zekorner Kayserispor'a 2, Çaykur Rizespor'a da 1 gol atma başarısı gösteren Holse, Gençlerbirliği ve Hesap.com Antalyaspor'un ağlarına da birer gol gönderdi.

7 PUANLIK KATKI

Ligde 17 puanla 5. sırada bulunan Samsunspor, Holse'nin gol attığı 4 maçta 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Danimarkalı oyuncu, söz konusu maçlarda attığı gollerle takımının aldığı 7 puana katkıda bulunmuş oldu.

AVRUPA'DA DA BOŞ GEÇMEDİ

Türkiye'yi UEFA Konferans Lig'inde temsil eden Samsunspor, grup aşamasındaki ilk maçında Legia Varşova'yı 1-0 mağlup etti.

İkinci müsabakada sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup eden kırmızı-beyazlıların gollerinden birinde Holse'nin imzası bulunuyor.

AVRUPA'DA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde ise topladığı 6 puanla 4. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlılar, grup aşamasında Fiorentina, AEK, Mainz 05 ve Lausanne ile kalesinde gol görmeyen 5 takımdan biri konumunda.

MUSABA, AVRUPA'DA TAKIMIN GOL YÜKÜNÜ ÇEKTİ

Karadeniz ekibi, ilk kez yer aldığı Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaptı. Kırmızı-beyazlı takımın Legia Varşova'yı 1-0 yendiği müsabakanın tek golünü atan Anthony Musaba, Dinamo Kiev karşısında da 1 gol atma başarısı gösterdi.

Karadeniz temsilcisi, Ukrayna temsilcisi Dinoma Kiev'i 3-0 mağlup ederken, diğer goller Holse ve Marius Mouandilmadji'den geldi.

Popüler Haberler
