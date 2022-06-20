İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2022 Pazartesi / 21 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3362
  • EURO
    18,276
  • ALTIN
    1024.17
  • BIST100
    2539.1
Spor

Samsunspor'un 7. transferi Fransa'dan

Samsunspor bu sezon 7. transferini Fransa 2. Lig takımlarından Dijon forması giyen Amir Emin Arlı'yı renklerine bağlayarak yaptı.

IHA20 Haziran 2022 Pazartesi 17:14 - Güncelleme:
ABONE OL

Transferde hız kesmeyen Samsunspor aynı gün içerisinde 2. toplamda ise 7. transferini açıkladı. Kırmızı-beyazlılar Dijon'da forma giyen Türk oyuncu Amir Emin Arlı'yı 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Hoş geldin Amir Emin Arlı. Kulübümüz son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Dijon forması giyen 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Amir Arli ile 3+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı. Amir Emin Arlı geçen yıl Dijon formasıyla 3 maçta 1 gol atma başarısı göstermişti.

Karadeniz temsilcisi, Amir Emin Arlı'nın yanı sıra Şener Kaya, Aryvydas Novikovas, Alim Öztürk, Celil Yüksel, Yusuf Ensar Poyrazlı ve Mücahit Albayrak'ı da transfer ettiğini açıklamış, Fransız hücum oyuncusu Gaetan Laura ile de anlaştığını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.