UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Samsunspor'un rakibi belli oldu. Samsunspor, 3. turda Shakhtar Donetsk'i eleyen Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
ARDA TURAN'LI SHAKHTAR'I ELEDİLER
Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos, 0-0'ın rövanşında karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin normal süresi ve uzatmaları da golsüz beraberlikle sona erdi.
Penaltılara kalan maçı Panathinaikos kazandı ve play-off turunda, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitiren temsilcimiz Samsunspor'un rakibi oldu.
Öte yandan bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise daha önceki turlarda Cherno More ve Viking'i saf dışı bırakmıştı. Turuncu lacivertliler, play-off turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile eşleşti.