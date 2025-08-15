UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Samsunspor'un rakibi belli oldu. Samsunspor, 3. turda Shakhtar Donetsk'i eleyen Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

ARDA TURAN'LI SHAKHTAR'I ELEDİLER

Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos, 0-0'ın rövanşında karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin normal süresi ve uzatmaları da golsüz beraberlikle sona erdi.

Penaltılara kalan maçı Panathinaikos kazandı ve play-off turunda, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitiren temsilcimiz Samsunspor'un rakibi oldu.

Shakhtar-Panathinaikos maçında tansiyon yükseldi! Arda Turan'a kırmızı kart çıktı

Öte yandan bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise daha önceki turlarda Cherno More ve Viking'i saf dışı bırakmıştı. Turuncu lacivertliler, play-off turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile eşleşti.