15 Ağustos 2025 Cuma
  • Avrupa'da sırada play-off turu var! İşte Samsunspor ve Başakşehir'in rakipleri
Spor

Avrupa'da sırada play-off turu var! İşte Samsunspor ve Başakşehir'in rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Samsunspor'un rakibi belli oldu. Samsunspor, 3. turda Shakhtar Donetsk'i eleyen Panathinaikos ile eşleşti. Başakşehir'in ise Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Universitatea Craiova oldu.

15 Ağustos 2025 Cuma 00:12
Avrupa'da sırada play-off turu var! İşte Samsunspor ve Başakşehir'in rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Samsunspor'un rakibi belli oldu. Samsunspor, 3. turda Shakhtar Donetsk'i eleyen Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

ARDA TURAN'LI SHAKHTAR'I ELEDİLER

Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos, 0-0'ın rövanşında karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin normal süresi ve uzatmaları da golsüz beraberlikle sona erdi.

Penaltılara kalan maçı Panathinaikos kazandı ve play-off turunda, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitiren temsilcimiz Samsunspor'un rakibi oldu.

Shakhtar-Panathinaikos maçında tansiyon yükseldi! Arda Turan'a kırmızı kart çıktı

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ UNİVERSİTATEA CRAİOVA

Öte yandan bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise daha önceki turlarda Cherno More ve Viking'i saf dışı bırakmıştı. Turuncu lacivertliler, play-off turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile eşleşti.

Popüler Haberler
