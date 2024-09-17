İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2024 Salı / 14 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,046
  • EURO
    37,9489
  • ALTIN
    2817.23
  • BIST100
    9753.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'un erteleme maçında konuğu Başakşehir
Spor

Samsunspor'un erteleme maçında konuğu Başakşehir

Samsunspor, Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen maçta yarın sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

AA17 Eylül 2024 Salı 10:00 - Güncelleme:
Samsunspor'un erteleme maçında konuğu Başakşehir
ABONE OL

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Samsun ekibi, 5 haftada 6 puan topladı.

Sahasında oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş'a 2-0 ve TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Samsun ekibi, ilk iç saha galibiyetini almak istiyor.

Samsun ekibinin ligin 3. haftasındaki RAMS Başakşehir maçı, İstanbul temsilcisinin UEFA Konferans Ligi'ndeki karşılaşması nedeniyle ertelendi.

RAMS Başakşehir ise ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 10 puan topladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.