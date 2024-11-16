İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2024 Cumartesi / 15 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4465
  • EURO
    36,3032
  • ALTIN
    2837
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'un gol yükü yabancı futbolcuların omzunda
Spor

Samsunspor'un gol yükü yabancı futbolcuların omzunda

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da bu sezon gol atan 10 futbolcunun 9'u yabancılardan oluşuyor.

IHA16 Kasım 2024 Cumartesi 11:23 - Güncelleme:
Samsunspor'un gol yükü yabancı futbolcuların omzunda
ABONE OL

12. haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de iyi bir form yakalayan Samsunspor'un skor yükünü yabancı oyuncular üstlendi. Kırmızı-beyazlılar, 12 maçta 24 kez rakip fileleri sarsarken 10 farklı isim gol atma başarısı gösterdi. Gol atanlardan 9'unu yabancı futbolcular oluştururken, sadece 1 yerli oyuncu gol atma sevinci yaşadı.

Samsunspor'da bu sezon atılan 24 golün 10'u 5'er gol atan Carlo Holse ve Oliver Ntcham'dan geldi. Marius Muandilmadji 3 gol, Arbnor Muja ve Nany Dimata 2'şer gol, Kingsley Schindler, Flavien Tait, Ait Bennasser ve Rick van Drongelen ise 1'er golle takımına katkı sağladı. Samsun temsilcisinde gol atan tek yerli isim ise tecrübeli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu oldu. 33 yaşındaki Aydoğdu bu sezon 3 kez gol atma başarısı gösterdi.

Lige verilen milli arada da çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 25 puanla 3. sırada bulunuyır. Rakip filelere 24 gol gönderen Samsunspor, kalesinde ise 13 gol gördü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.