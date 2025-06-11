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Spor

Samsunspor'un ilk kamp programı belli oldu

Samsunspor, Süper Lig'de 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk kampını 7-15 Temmuz tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirecek.

IHA11 Haziran 2025 Çarşamba 11:57 - Güncelleme:
Samsunspor'un ilk kamp programı belli oldu
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Avrupa kupalarında mücadele edecek kırmızı-beyazlılar, yeni sezona Alman teknik adam Thomas Reis yönetiminde hazırlanacak.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da Samsun'da başlayacak. Nuri Asan Tesisleri'nde toplanacak futbolcular ve teknik ekip, daha sonra 7 Temmuz tarihinde Kayseri kampı için yola çıkacak ve 15 Temmuz'a kadar burada çalışacak.

İKİNCİ KAMP YERİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Kayseri'de yapılacak 1. etap kampın ardından Samsunspor'un 2. etap kamp programının yeri ve detayları ilerleyen günlerde açıklanacak. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde fiziksel ve taktik çalışmaların yoğunlukta olacağı kamp sürecinin, Avrupa maçları öncesi önemli bir hazırlık dönemi olacağı vurgulanıyor.

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