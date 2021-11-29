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Spor

Samsunspor'un ilk yarı hedefi ilk 6

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, devre arasına ilk 6 içinde girmek istediklerini söyledi.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 14:10 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 14:10
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Çapa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lig sıralamasında yukarı doğru ivme kazandıklarını belirtti.

Her hafta sürpriz sonuçların ortaya çıktığı bir ligde mücadele verdiklerini dile getiren Çapa, "Bu lig çok değişik. Süper Lig'de favoriler çok net şekilde söylenebiliyor ama burada maalesef onu söylemek mümkün değil." dedi.

İlk yarı sonuna kadar toplayabilecekleri 15 puanın hepsine talip olduklarını vurgulayan Çapa, şunları söyledi:

"Hedefimiz devreyi ilk 6 içinde bitirmek. Bunu gerçekleştirebilirsek, bence çok büyük bir başarı olur. Çünkü geldiğimizde oynayan bir 11 vardı ve bunu bozmadan devam ettik. Manisa FK karşılaşmasından itibaren 7 farklı isim oynamaya başladı. Bu da takım içindeki rekabeti arttırıyor. Futbolcularımızın hafta içi idmanlarda göstermiş oldukları performans bizim için önemli. Özellikle takım için mücadele eden oyuncular benim için çok değerli. Bireysel oyuncular tabii ki takımımıza katkı sağladığı sürece güzel ama biz sürekli takım vurgusunu ön planda tutmak zorundayız. Çünkü alacağımız, elde edeceğimiz başarılar takım halinde olacak."

UŞAKSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kırmızı-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 1 Aralık Çarşamba günü Uşakspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu ve pas çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Kevin Boli, Alen Melunovic ve Recep Burak Yılmaz katılmadı.

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