Samsunspor'un kamp çalışmaları Bolu'da başladı

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Süreç iyi bir şekilde devam ediyor. Biz günü kurtarmak için değil gelecekte Samsunspor markasını en üst seviyeye çıkartma düşüncesindeyiz. Samsunspor'u yukarıya çekecek oyuncuları takviye etmek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, hazırlık kampının ikinci etap kamp çalışması için Bolu'nun Gerede ilçesi Esentepe mevkiinde bulunan bir otelde giriş yaptı. Geldiği gün antrenmanlara başlayan Samsun ekibi, ilk antrenmanına ısınma hareketleri ile başladı. Ardından istasyon çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip antrenmanı açma germe ile tamamladı. Süper Lig'de taraftar ile birlikte çok daha güçlü olacaklarını belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Şehir, Süper Lig'i hasretle bekledi. Taraftarın takımlarına destek olacaklarını düşünüyorum. Çünkü taraftarımızla birlikte çok güçlü bir hale geleceğiz. Hedefimiz bu yönde. Taraftarlarımızı mutlu etmek" şeklinde konuştu.

"Süper Lig çok zor, buna göre iyi olmak zorundayız"

Hazırlık sürecinin iyi geçtiğini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Biz Samsun bölümünü geçtikten sonra Erzurum kampı birinci etap ve şu an son etabımız Bolu kampımız. Süreç iyi bir şekilde devam ediyor. Yoğun çalışıyoruz tabii ki. Şunun farkındayız çok zor bir lig, bir üst lig. Buna göre iyi olmak zorundayız. Hem kadro mühendisliği hem hazırlık dönemimiz en iyi şekilde olması gerekiyor. Şu an tabii ki zaman çabuk ilerliyor. Bu etabı da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Oynayacağımız üç hazırlık maçı var. Tabii ki eksiklerimizi görme anlamında, hem fiziksel, taktikselle beraber kadro eksiklerimizi görmek açısından bizim için önemli bir etap olacak" ifadelerini kullandı.

"Samsunspor'u yukarıya çekecek oyuncuları takviye etmek istiyoruz"

Samsunspor'a katkı sunacak ve üst sıralara taşıyacak oyuncular transfer etmek istediklerini belirten Hüseyin Eroğlu, "İlk başladığımızdan beri tabii ki doğal olarak takviye transfer politikamız devam ediyor. Aramıza katılan oyuncularımız var. Bugün de tabii ki Samsun'da üç dört gündür çalışıp bugün de kampımıza dahil olan üç arkadaşımız var. Transferle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Belli bölgelere aslında özellikle baktığımızda savunma anlamında kadro anlamında transferler şu an gerçekleştirdik. Geri kalan bölümde yapacağımız transferler biraz da ofans anlamında bize bu zorlu ligde skor katkısı sağlayacak takım oyununu oynayacak, hücum anlamında daha etkili oyuncular tercih etmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ligin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Gönül ister sezon başından itibaren bu tip oyuncuları transfer etmek ister ama şartlar maalesef istediğin gibi olmuyor. Bütçeye göre hareket edilen bir yapımız var. Bizde bize uygun, katkı sağlayacak, özellikle bundan sonraki transferlerimizde de bu anlamda Samsunspor'u yukarıya çekecek oyuncuları takviye etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Biz günü kurtarmak için değil gelecekte Samsunspor markasını en üst seviyeye çıkartma düşüncesindeyiz"

Gelecekte Samsunspor markasını en üst seviyeye çıkartmak istediklerini dile getiren Eroğlu, "Samsunspor önemli bir marka. Biz günü kurtarmak için değil gelecekte Samsunspor markasını en üst seviyeye çıkartma düşüncesindeyiz. Doğru planlama ilk yılımızda tabii ki ilk on diye hedef koyuyoruz ama bu daha üst seviyeler olabilir ama bunun için de iyi çalışmak, kadro planlamasını iyi yapmak, kadro mühendisliği, çok değerli ve önemli. Taraftarlarımızın zaten geçtiğimiz sene futbol takımında yaşadıkları o mutluluk, o şampiyonluk yıllar sonra orada bir heyecan var. Milli takım maçında o heyecanı net bir şekilde görebildik. Şehir de bence bu Süper Lig'i hasretle bekledi. Onlar da takımlarına destek olacaklarını düşünüyorum. Çünkü taraftarımızla birlikte çok güçlü bir hale geleceğiz. Hedefimiz bu yönde. Taraftarlarımızı mutlu etmek. Deplasmana gelen takımlara da hem taraftarımızla hem oyunumuzla sahadaki performansımızla Samsunspor'a yakışır, hem skorlar almak hem futbol oynamak. Hedefimiz bu yönde" dedi.

Kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Jakub Szumski, Okan Koçuk, Halil Yeral, Taha Tosun, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Yusuf Abdioğlu, Bedirhan Çetin, Alim Öztürk, Lubomir Satka, Youssef Ait Bennasser, Soner Gönül, Barış Alıcı, Cihan Kahraman, Celil Yüksel, Enes Albak, Muhammet Ali Özbaskıcı, Soner Aydoğdu, Osman Çelik, Douglas Willians da Silva Souza (Tanque), Moryke Fofana, Gaetan Loamba Laura, Marius Mouandilmadji, Marc Joel Bola, Rick Van Drongelen ve Eulanio Angelo Chipela Gomes (Nanu).