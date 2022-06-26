İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2022 Pazar / 27 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8853
  • EURO
    17,8334
  • ALTIN
    992.103
  • BIST100
    2554.08
Spor

Samsunspor'un kamp kadrosu belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, birinci etap kampı için Kayseri'ye hareket etti.

IHA26 Haziran 2022 Pazar 17:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Samsunspor, 26 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp için yola çıktı. 29 futbolcuyla hareket eden kafilede şu futbolcular yer aldı:

"Aykut Özer, Nurullah Aslan, Alp Tutar, Ali Taha Demir, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Berk Taşkın, Ali Ülgen, Şener Kaya, Mücahit Albayrak, Soner Gönül, Osman Çelik, Muhammet Ali Özbaskıcı, Ismael Diomande, Hasan Kılıç, Cihan Kahraman, Celil Yüksel, Amir Arlı, Arvydas Novikovas, Erald Çinari, Polat Yaldır, Melih Okutan, Moryke Fofana, Furkan Fehmi Güneş, Ensar Arslan, Yusuf Ensar Poyrazlı, Gaetan Laura ve Tomane."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.