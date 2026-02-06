İSTANBUL 15°C / 11°C
6 Şubat 2026 Cuma
  Samsunspor'un Konferans Ligi kadrosu belli oldu
Spor

Samsunspor'un Konferans Ligi kadrosu belli oldu

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi için bildirdiği kadroyu açıkladı. Yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Kouadou Jaures Assoumou ve Cherif Ndiaye listeye dahil edildi.

6 Şubat 2026 Cuma 21:11
Samsunspor'un Konferans Ligi kadrosu belli oldu
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup etabını 12. sırada tamamlayarak son 16 play-off turuna yükselen Samsunspor, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Kouadou Jaures Assoumou ve yaz transfer döneminde kadroya katılan Cherif Ndiaye UEFA listesine dahil edildi.

Samsunspor'un UEFA kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Okan Kocuk, Efe Berat Törüz, İrfan Can Eğribayat, Josafat Mendes, Rick van Drongelen, Logi Tómasson, Zeki Yavru, Toni Borevković, Soner Gönül, Ľubomír Šatka, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Carlo Holse, Franck Atoen, Antoine Makoumbou, Mustafa Karadeniz, Deniz Şeker, Muhammet Talha Akyüz, Afonso Sousa, Marius Mouandilmadji, Emre Kılınç, Cherif Ndiaye, Yusuf Efe Yurtsever, Kouadou Jaures Assoumou, Tanguy Coulibaly, Ebrima Ceesay

Popüler Haberler
