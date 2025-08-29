İSTANBUL 30°C / 20°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Spor

Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi tamamlandı. Temsilcimiz Samsunspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu.

29 Ağustos 2025 Cuma 14:55
Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Avrupa'nın üç numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilirken UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos'a elenen Samsunspor'un da Konferans Ligi'nde rakipleri belirlendi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev (Ukrayna), Legia Varşova (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Dinamo Kiev, AEK ve Hamrun Spartans ile sahasında, Legia Varşova, Mainz ve Breidablik ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.

