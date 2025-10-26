İSTANBUL 22°C / 20°C
Spor

Samsunspor'un konuğu Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Samsunspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

26 Ekim 2025 Pazar 09:48
Samsunspor'un konuğu Çaykur Rizespor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, haftaya 16 puan ve averajla 7. sırada başladı.

Geçen hafta Zecorner Kayserispor'u mağlup eden Samsunspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u yenerek ligde yükselişini sürdürmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Bedirhan Çetin ve Ebrima Ceesay maçta forma giyemeyecek.

