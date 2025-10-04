İSTANBUL 21°C / 14°C
Spor

Samsunspor'un konuğu Fenerbahçe

Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler, yönetecek.

AA4 Ekim 2025 Cumartesi 14:53
Samsunspor'un konuğu Fenerbahçe
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Fenerbançe ile mücadele edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler, yönetecek.

Ligde geride kalan 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlikle 1 mağlubiyet alan Samsunspor'un 12 puanı bulunuyor.

Karadeniz ekibinde tedavileri devam eden Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye, bu maçta forma giyemeyecek.

Samsun ekibi, bugünkü antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

