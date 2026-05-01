Spor

Samsunspor'un konuğu Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor, yarın sahasında lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 09:36
Samsunspor'un konuğu Galatasaray
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Süper Lig'de 31 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 45 puanla 7. sırada bulunuyor.

Samsun ekibi, Galatasaray'ı yenerek ligde 5'incilik hedefini sürdürmek istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin, Galatasaray maçında görev yapamayacak. Emre Kılınç'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

8 FUTBOLCU KART CEZASI SINIRINDA

Karadeniz temsilcisinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham, Marius Mouandilmadji, Yalçın Kayan ve Soner Gönül sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

