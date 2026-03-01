Samsunspor'un konuğu Gaziantep FK! İşte maçın 11'leri

Trendyol Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Gaziantep FK ile Samsun 19 Mayıs Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 23 karşılaşmada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Samsunspor, topladığı 31 puan ile 7. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 25 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü. Kırmızı-beyazlı ekipte tedavilerine devam edilen Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile 2023 yılında oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Samsunspor, daha sonraki dört karşılaşmada mağlubiyet almadı. Samsunspor ile oynadığı son dört lig maçını kazanamayan Gaziantep FK ise bu rekabet tarihindeki en uzun galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Burak Yılmaz'ın öğrencileri ise sezonun geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşarken, haftaya 28 puanla 9. sırada giriş yaptı.

Samsunspor ile Gaziantep FK arasında Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de oynanan toplam 27 maçta iki takım 10'ar galibiyet alırken 7 karşılaşma berabere sonuçlandı. Karadeniz ekibi 27 kez fileleri havalandırırken, Gaziantep FK ise 32 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Gaziantep'te oynanan karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 2'den futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil, Ntcham, Holse, Assoumou, Mouandilmadji.

Gaziantep FK: Zafer, Arda, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Maxim, Ogün, Rodrigues, Kozlowski, Lungoyi, Mbayo.