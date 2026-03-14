İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'un konuğu Zecorner Kayserispor
Spor

Samsunspor'un konuğu Zecorner Kayserispor

Trendyol Süper Lig'in 26.haftasında Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 10:27
Samsunspor'un konuğu Zecorner Kayserispor
ABONE OL

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kırmızı-beyazlı takım, ligde 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 32 puan topladı.

Ligde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Samsun ekibi, Zecorner Kayserispor maçını kazanarak çıkış yakalamak istiyor.

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Afonso Sousa, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin ile sarı kart cezalıları Rick van Drongelen ve Yunus Emre Çift, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

KARADENİZ EKİBİNDE 7 OYUNCU KART CEZA SINIRINDA

Kırmızı-beyazlı takımda 7 futbolcunun 3'er sarı kartı bulunuyor.

Okan Kocuk, Zeki Yavru, Emre Kılınç, Logi Tomasson, Tanguy Coulibaly, Olivier Ntcham ve Joe Mendes, Kayserispor maçında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Samsunspor 3-1 kazanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.