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Spor

Samsunspor'un hazırlık maçları belli oldu

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, 2. kamp döneminde Eyüpspor ve Bodrumspor ile hazırlık maçı yapacak.

IHA21 Temmuz 2023 Cuma 17:15 - Güncelleme:
Samsunspor'un hazırlık maçları belli oldu
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 2. kamp döneminde Eyüpspor ve Bodrumspor ile hazırlık maçı yapacak.

11 yıl aranın ardından tekrar Süper Lig'de boy gösterecek Samsunspor'un 2. etap kamp çalışmaları çerçevesinde karşılaşacağı hazırlık maçları belli oldu. Kırmızı-beyazlılar 25 Temmuz'da Eyüpspor, 28 Temmuz'da ise Bodrumspor ile karşılaşacak. Ayrıca FC Sucleia takımı ile yapılacak olan hazırlık maçı ise iptal edildi.

Samsunspor'dan hazırlık maçları ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yeni sezon ikinci etap hazırlıklarını Bolu'da sürdüren takımımızın yapacağı hazırlık maçlarının tarih ve saatleri belli oldu. Buna göre, takımımız hazırlık maçlarını Bolu'da 25 Temmuz Salı günü saat 17.00'de 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ve 28 Temmuz Cuma günü saat 16.00'da Bodrumspor A.Ş. ile yapacak. Ayrıca, takımımız 22 Temmuz Cumartesi günü Moldova Lig A'da mücadele eden FC Sucleia takımı ile yapacağı hazırlık maçına Moldova Futbol Federasyonu'ndan onay çıkmaması nedeniyle iptal edildi" ifadeleri kullanıldı.

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