Samsunspor'un tepkisi sürüyor!

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Samsunspor, maçın ardından tepkisini sosyal medyada sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüp, tartışmalı penaltı pozisyonuna ilişkin yaptığı paylaşımlarda "Daha ne kadar emeklerimiz çalınacak ⁉" ve "Evet, Yunus'tan haklı tepki..." ifadelerine yer vererek hakem yönetimine eleştirilerini devam ettirdi.
İşte paylaşımlar:
Daha ne kadar emeklerimiz çalınacak ⁉️#GSvSAM pic.twitter.com/x993a5XFGU— Samsunspor ���� (@Samsunspor) December 5, 2025
Evet Yunus'tan haklı tepki...#GSvSAM pic.twitter.com/BBWT8gWuZ3— Samsunspor ���� (@Samsunspor) December 5, 2025