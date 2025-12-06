İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Samsunspor'un tepkisi sürüyor!

Samsunspor, “Daha ne kadar emeklerimiz çalınacak?” ve “Yunus'tan haklı tepki” başlıklı paylaşımlarla maç sonrası tepkisini sürdürdü.

HABER MERKEZİ6 Aralık 2025 Cumartesi 00:22 - Güncelleme:
Samsunspor'un tepkisi sürüyor!
ABONE OL

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Samsunspor, maçın ardından tepkisini sosyal medyada sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüp, tartışmalı penaltı pozisyonuna ilişkin yaptığı paylaşımlarda "Daha ne kadar emeklerimiz çalınacak ⁉" ve "Evet, Yunus'tan haklı tepki..." ifadelerine yer vererek hakem yönetimine eleştirilerini devam ettirdi.

İşte paylaşımlar:

