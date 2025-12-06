Samsunspor'un tepkisi sürüyor!

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Samsunspor, maçın ardından tepkisini sosyal medyada sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüp, tartışmalı penaltı pozisyonuna ilişkin yaptığı paylaşımlarda "Daha ne kadar emeklerimiz çalınacak ⁉" ve "Evet, Yunus'tan haklı tepki..." ifadelerine yer vererek hakem yönetimine eleştirilerini devam ettirdi.

İşte paylaşımlar: