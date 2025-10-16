İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8535
  • EURO
    48,8976
  • ALTIN
    5665.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor'un yıldızları, milli takımlarında parladı
Spor

Samsunspor'un yıldızları, milli takımlarında parladı

Samsunspor'un başarılı isimleri Tomasson, Mouandilmadji, Ndiaye, Satka ve Eyüp Aydın, milli forma altında gösterdikleri performansla beğeni topladı.

IHA16 Ekim 2025 Perşembe 01:26 - Güncelleme:
Samsunspor'un yıldızları, milli takımlarında parladı
ABONE OL

Samsunsporlu futbolcular Tomasson, Mouandilmadji, Ndiaye, Satka ve Eyüp Aydın, milli takımlarında gösterdikleri performans ile dikkat çekti.

ABD, Kanada ve Meksika'da ortaklaşa düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası için oynanan eleme maçlarında forma giymek için milli takımlarından davet alan Samsunsporlu futbolcuların performansları beğeni topladı. Bu süreçte stoper Lubo Satka (Slovakya), sol bek Logi Tomasson (İzlanda), Marius Mouandilmadji (Çad), Cherif Ndiaye (Senegal) ve Eyüp Aydın ise Ümit Milli Takım'ın başarısı için ter döktü.

Slovak stoper Lubo Satka, 1 milli maçta 90 dakika sahada kalıp iyi bir performans sergiledi. Çadlı forvet Marius Mouandilmadji, 2 maça da ilk 11'de başlarken 1 gol 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Senegalli forvet Sherif Ndiaye, 1 maçta sonradan oyuna girip süre aldığı 27 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi. İzlandalı sol bek Logi Tomasson da 2 maçta aldığı 86 dakikalık sürede güzel işlere imza atarken, Türkiye U21 (Ümit Milli) Takımı'nda Litvanya ve Macaristan mücadelelerinde 148 dakika süre alan Eyüp Aydın da performansıyla beğeni topladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçına hazırlanan Samsunspor'da futbolcular salonda ve sahada çalışmalarını yürütürken, milli oyuncuların dönmesiyle birlikte mücadelenin hazırlıkları devam edecek.

  • Tomasson Mouandilmadji Ndiaye
  • Satka
  • Eyüp Aydın

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.