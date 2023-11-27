İSTANBUL 5°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9106
  • EURO
    31,6919
  • ALTIN
    1870.68
  • BIST100
    8107.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samu Saiz: Kazanmak için ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz
Spor

Samu Saiz: Kazanmak için ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz

Sivasspor'un sahasında Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmada ev sahibi ekip adına ilk golü atan Samu Saiz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2023 Pazartesi 22:28 - Güncelleme:
Samu Saiz: Kazanmak için ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz
ABONE OL

Sivasspor'un Trabzonspor ile iç sahada 3-3 berabere kaldığı maçın ardından kırmızı beyazlı ekibin İspanyol oyuncusu Samu Saiz açıklamalarda bulundu.

"İÇ SAHADA BİR TÜRLÜ OLMUYOR"

Maça çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Saiz, "Çok güzel bir maç ortaya çıkardık. Bu maça çok iyi hazırlandık, çok iyi de oynadık ama kazanamadık. Kazanmak için artık ne yapmak gerekiyor biz de bilmiyoruz. Evde oynadığımız tüm maçlarda üstün olsak da bir türlü yenemiyoruz. Tabii ki gol atmanın insana güzel bir neşe veriyor ama istediğimiz sonucu alamadığımız için üzgünüz." dedi.

Samu Saiz, 3-3 biten maçta 4. dakikada Sivasspor'un ilk golünü atmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.