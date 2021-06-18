Samuel Ayomide Adekugbe Hatayspor'da

DHA 18 Haziran 2021 Cuma 18:27 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 18:27

Hatayspor, daha önce Valerenga forması giyen 26 yaşındaki Samuel Ayomide Adekugbe'yi renklerine bağladı. Konu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takımı kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce Valerenga forması giyen Samuel Ayomide Adekugbe'ye ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun" denildi.