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Spor

Samuel Umtiti'nin sözleşmesi feshedildi

Barcelona, Fransız defans oyuncusu Samuel Umtiti'nin 2025-2026 sezonunda bitecek olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

30 Haziran 2023 Cuma 20:23 - Güncelleme:
Samuel Umtiti'nin sözleşmesi feshedildi
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Fransız defans oyuncusu Samuel Umtiti'nin 2025-2026 sezonunda bitecek olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya gelecek kariyerinde bol şans diledi.

CEYHUN KAZANCI GÖRÜŞMÜŞTÜ

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın Futbol Direktörü Mateu Almany ile bir araya gelmişti.

İspanyol basını Kazancı'nın, Barcelona'dan bazı futbolcuların durumu hakkında bilgi aldığını, bu isimlerden birinin de Umtiti olduğunu öne sürmüştü.

25 MAÇTA FORMA GİYDİ

Lecce formasıyla bu sezon 25 resmi karşılaşmada forma giyen Samuel Umtiti bu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı.

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