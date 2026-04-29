29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Spor

San Antonio Spurs, Batı Konferansı'nda yarı finalde

NBA Batı Konferansı play-off ilk turunda San Antonio Spurs konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 114-95 yenerek seriyi 4-1 yaptı ve yarı finale yükseldi.

IHA29 Nisan 2026 Çarşamba 10:25
NBA'de heyecan play-off ilk tur maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda San Antonio Spurs evinde karşılaştığı Portland Trail Blazers'ı 114-95'lik skorla mağlup etti ve seriyi 4-1'e getirerek yarı finale yükseldi. San Antonio'da De'Aaron Fox 21 sayı, Julian Champagnie de 19 sayıyla oynarken, Victor Wembanyama 17 sayı, 14 ribaund ile double double yaptı. Portland'da ise Deni Avdija 22 sayı, Jerami Grant da 12 sayı kaydetti.

2017 yılından sonra ilk kez yarı finale çıkan San Antonio, bu turda Timberwolves - Denver Nuggets eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Batı Konferansı

San Antonio Spurs (4): 114 - Portland Trail Blazers (1): 95

Doğu Konferansı

Boston Celtics (3): 97 - Philadelphia 76ers (2): 113

New York Knicks (3): 126 - Atlanta Hawks (2): 97

