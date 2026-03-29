San Antonio Spurs kazanmaya doymuyor! Üst üste 8. zafer

NBA'de normal sezon heyecanı, oynanan 6 maçla devam etti. San Antonio Spurs, deplasmanda karşılaştığı Milwaukee Bucks'ı 127-95 yenerken Stephan Castle 22 sayı, 10 asist, 10 ribauntluk performansla triple-double yaptı. Victor Wembanyama da 23 sayı, 15 ribaunt ile double-double yaparak katkı sağladı. Spurs, galibiyet serisini 8 maça çıkarırken sezon toplamında 56. galibiyetini elde etti. Bucks'ta Gary Trent Jr 18, Myles Turner ise 15 sayı buldu.

ADEM BONA'LI PHİLADELPHİA 76'ERS GERİDEN GELEREK KAZANDI

Öte yandan, milli basketbolcu Adem Bona'nın da forma giydiği Philadelphia 76ers de deplasmanda 15 sayı geriden gelerek Charlotte Hornets'ı yendi. Müsabaka 118-114'lük skorla tamamlandı. 76ers'ta Adem Bona 6 dakika süre alıp 2 sayı atarken Joel Embiid 29, Paul George ile Tyrese Maxey 26'şar sayıya imza attı. Hornets'ta ise Brandon Miller 29 ve LaMelo Ball 20 sayı buldu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Milwaukee Bucks: 95 – San Antonio Spurs: 127

Minnesota Timberwolves: 87 – Detroiy Pistons: 109

Charlotte Hornets: 114 – Philadelphia 76ers: 118

Atlanta Hawks: 123 – Sacramento Kings: 113

Memphis Grizzlies: 125 – Chicago Bulls: 124

Phoenix Suns: 134 – Utah Jazz: 109