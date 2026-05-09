  San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves karşısında seride 2-1 öne geçti
Spor

San Antonio Spurs, NBA'de deplasmanda karşı karşıya geldiği Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 11:49 - Güncelleme:
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 115-108 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçındaki galibiyette, Victor Wembanyama, 39 sayı, 15 ribauntla Spurs'a liderlik ederken De'Aaron Fox 17 sayı, Stephon Castle ise 13 sayı ve 12 asist üretti.

Spurs, Timberwolves'a karşı evinde oynadığı ilk maçı kaybettikten sonra üst üste iki galibiyet alarak seride öne geçti.

Maçı kaybeden Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 32 sayı ve 14 ribaunt, Naz Reid ise 18 sayı ve 9 ribaunt ile oynadı.

Serinin 4. maçı da Minneapolis'te oynanacak.

KNİCKS, SERİDE 3-0 ÖNE GEÇTİ

Doğu Konferansı yarı final serisinde Philadelphia 76ers'ı deplasmanda 108-94 yenen New York Knicks, seride 3-0 üstünlük sağladı.

Knicks'te Jalen Brunson'ın 33 sayıyla en skorer isim olurken, Mikal Bridges de 23 sayı attı.

76ers'ta ise Kelly Oubre, 22 sayı ile oynarken milli basketbolcu Adem Bona, 1 dakika 38 saniye süre aldığı karşılaşmada sayı katkısı veremedi.

Serinin 4. maçı da Philadelphia'da oynanacak.

