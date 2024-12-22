İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2024 Pazar / 21 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2068
  • EURO
    36,7672
  • ALTIN
    2968.4
  • BIST100
    9724.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

San Antonio Spurs'ten farklı galibiyet

NBA nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. San Antonio Spurs, sahasında konuk ettiği Portland Trail Blazers 114-94'lük skorla mağlup etti.

22 Aralık 2024 Pazar 11:42 - Güncelleme:
San Antonio Spurs'ten farklı galibiyet
ABONE OL

Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde San Antonio Spurs, konuk ettiği Portland Trail Blazers karşısında farklı kazandı.

Maçı 114-94 kazanan Spurs, bu sezonki en farklı galibiyet rekorunu yineledi.

WEMBANYAMA'DAN TARİHİ DOUBLE-DOUBLE

San Antonio Spurs'te Victor Wembanyama maçı 30 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 10 blokla tamamlayarak double-double yaptı.

Wembanyama, lig tarihinde bir maçta Hakeem Olajuwon, David Robinson, Artis Gilmore, Dwight Howard ve Kareem Abdul-Jabbar'ın ardından 30 sayı ve 10 blok barajını geçen altıncı oyuncu oldu. Ek olarak genç basketbolcu, 30 veya daha az bir dakika sahada kalıp bunu başaran ilk isim oldu.

Spurs'te ayrıca Charles Bassey 16 sayı ve 12 ribaunt, Keldon Johnson ve Devin Vassell 11 sayıyla oynadı.

Portland'da ise Shaedon Sharpe'ın 25, Anfernee Simons'ın 18 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

  • San Antonio Spurs
  • Portland Trail Blazers

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.