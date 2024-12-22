San Antonio Spurs'ten farklı galibiyet

Batı Konferansı'nda yer alan iki ekibin mücadelesinde San Antonio Spurs, konuk ettiği Portland Trail Blazers karşısında farklı kazandı.

Maçı 114-94 kazanan Spurs, bu sezonki en farklı galibiyet rekorunu yineledi.

WEMBANYAMA'DAN TARİHİ DOUBLE-DOUBLE

San Antonio Spurs'te Victor Wembanyama maçı 30 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve 10 blokla tamamlayarak double-double yaptı.

Wembanyama, lig tarihinde bir maçta Hakeem Olajuwon, David Robinson, Artis Gilmore, Dwight Howard ve Kareem Abdul-Jabbar'ın ardından 30 sayı ve 10 blok barajını geçen altıncı oyuncu oldu. Ek olarak genç basketbolcu, 30 veya daha az bir dakika sahada kalıp bunu başaran ilk isim oldu.

Spurs'te ayrıca Charles Bassey 16 sayı ve 12 ribaunt, Keldon Johnson ve Devin Vassell 11 sayıyla oynadı.

Portland'da ise Shaedon Sharpe'ın 25, Anfernee Simons'ın 18 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.